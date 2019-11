Martin Helme: valitsuses ei ole mingit tüli

«Tegelikult ei ole valitsuse sees mingit tüli,» kirjutas Helme sotsiaalmeedias. «Loomulikult soovivad koalitsioonikaaslased saada ette täpse pildi mis on juhtunud ja olla kursis sellega, mis siis ikkagi sünnib. Loomulikult nad seda järgmisel nädalal saavad ka. Arutame asjad läbi ja korrastame oma read, umbusaldus on ju nagunii tulemas.»

«Vastasseis, mis Järviku kaasuse puhul on tekkinud, pole mitte koalitsiooni sees ega isegi mitte niivõrd koalitsiooni ja opositsiooni vahel, vaid valitud ja volitatud poliitikute ning vastutamatute ametnike vahel,» jätkas Helme. «Võitlus käib selle üle, kes valitseb Eestit: kas valitsus või ametid. Opositsioon käitub siin lihtsalt oportunistlikult, kasutades tekkinud infomüra ära enda poolt palavalt soovitud umbusalduse korraldamiseks. See kukub loomulikult läbi.»

Helme kritiseeris ka ajakirjandust: «Opositsiooni paramilitaarne tiib meedia püüab iga hinna eest püsti panna versiooni, mille kohaselt on Järviku ümber toimuv kuidagi koalitsiooni sees olev madin. Selleks võetakse süstemaatiliselt kommentaare koalitsiooni osapooltelt, üritades neilt kätte saada mõnda kriitilist või kõhklevat lausejupikest, mida siis ülisuurte pealkirjadega võimendatakse, justkui oleks valitsuserakonnad või -liikmed üksteisega tülis. Tegemist on lihtsalt tavapärasest suuremas koguses libauudiste produtseerimisega.»

Prokuratuur asus kolmapäeval uurima, kas kevadel maaeluminister Mart Järviku (EKRE) õigusnõunikuks asunud Urmas Arumäe on piltlikult öeldes kahel toolil korraga istudes seadust rikkunud. Nimelt on põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) seisukohal, et minister Järviku õigusnõunik Urmas Arumäe takistab neil menetlemast ettevõtteid, keda ta varem advokaadina esindas.