Katri Raik: tuleb luua uurimiskomisjon selgitamaks, kas Mart Helme süüdistused prokuratuuri vastu peavad paika

Siseminister Mart Helme (EKRE) väitis, et maaeluministri nõuniku suhtes menetluse algatamine on poliitiliselt kallutatud. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esinaise Katri Raiki (SDE) sõnul tuleb nüüd kokku panna uurimiskomisjon kontrollimaks, kas sellisel tõsisel süüdistustel on alust.