Tallinnast võib saada Euroopa segregeerituim pealinn

«Tallinn ei ole veel kõige segregeerunum, vaid kõige kiiremini segregeeruv linn Euroopas,» ütles Kuku raadios saates «Neeme Raud. Siin» Andro Mänd, Arhitektide Liidu asepresident. «Kui me jätkame seda protsessi, mis meil praegu käimas on, siis võibolla 25-30 aasta pärast me tõesti oleme kõige segregeerunum. Kogu Euroopas on Tallinnas see protsess kahjuks kõige kiirem.»