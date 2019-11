Õigusteadlane: ei Järviku ega kantsleri kirjade lekitamised polnud kuritegu

Õigusteadlane Jaan Ginter selgitas, et ei Järvikul ega kantsleril polnud õigust kirju lekitada, kuid kuritegu see ka polnud.

«See sisaldab ainult kehtiva õiguse tõlgendust ning ei sisalda andmeid, mida peaks tunnistama asutusesiseseks kasutamiseks. Samuti on justiitsministeeriumi kirjale lisatud ekslik märge aluse kohta, mille alusel see asutusesiseseks kasutamiseks tunnistati,» selgitas Ginter.

Sellegipoolest kinnitas ta, et kui juba justiitsministri kirjale märge AK (asutusesiseseks kasutamiseks) lisatud on, oleks selle kirja avalikustamiseks siiski vaja küsida justiitsministri luba.

«Kuid sisuliselt need kirjad on ametiasutuse haldusotsustust ettevalmistavad kirjad ning võiksid AK olla. Võimalik, et maaeluministeeriumil on oma asutusesisene eeskiri, mille kohaselt need e-kirjad ainult asutusesiseseks kasutamiseks on,» sõnas ta.