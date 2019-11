Riigieksamid 2019: Kuusalu ja Loksa üllatasid heade matemaatikatulemustega

Laia matemaatika edetabeli esikümne suurim üllataja on Kuusalu Keskkool, mis on aastaga laia matemaatika arvestuses tõusnud 26 kohta ja tänavu kuuendal kohal. Edetabeli eesotsas on suurima eksamisooritajate arvuga Hugo Treffneri Gümnaasium 179 eksaminandiga.

Tubli tõusu on teinud on ka Läänemaa Ühisgümnaasium, mis saavutas viiekümne eksaminandiga 13. kohta ja tõus aastaga on enam kui kolmkümmend kohta.

Laia matemaatika puhul hakkab silma Narva koolide mullusest nõrgemad tulemused - nii Narva Kesklinna Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium, Narva Kreenholmi Gümnaasium, Narva Pähklimäe Gümnaasium kui ka Narva Soldina Gümnaasium on kohtasid loovutanud.

Kitsa matemaatika riigieksamite edetabeli esiotsas väga palju muudatusi võrreldes mullusega ei ole. Seitsmendal kohal olev Tartu Jaan Poska Gümnaasium on tõusnud kaheksa koha võrra ja üheteistkümndal kohal olev Tallinna Tõnismäe Reaalkool on tõusnud suisa kümme kohta.

Matemaatika eksamit tegi kokku enam kui 8000 õpilast, neist ligi 4400 tegi laia ja enam kui 3600 kitsast matemaatikat. Kõigi õpilaste peale kokku oli laia matemaatika keskmine punktisumma 48, samas kui kitsa matemaatika keskmine punktisumma oli 37.

Kui aga vaadata mõlemat matemaatikat arvestavad koondtabelit, siis on näha, Narva Eesti Gümnaasiumi peaagu ulmelist tõusu 66 koha võrra üheksandaks. See tuleneb sellest, et eksaminande oli suhteliset vähe, ainul viis ja kõik nad tegid heale või väga heale tulemusele matemaatika laia eksamit. Koondtabelis aga hindame laia matemaatika tulemust kitsa omast kõrgemalt.

Suurematest tõusjatest jäävad esiotsas silma veel ka Kuusalu Keskkool ning Loksa Gümnaasium ja Tallinna Juudi kool. Kukkujatest jääb silma Saue Gümnaasiumi langemine kolmeteistkümne koha võrra - mullune üheksas koht asendus tänavu kahekümneteisega.

Matemaatika eksamil arvestasime nii kitsa kui laia matemaatika tulemusi proportsionaalselt eksami sooritanute arvuga. Lähtudes Tartu Ülikooli sisseastumiskatsetel kasutatavast koefitsendist lisasime laia matemaatika tulemustele 16 punkti.