Ministeerium: tööandjad on vastu kutsehaiguskindlustuse seadusele

Ametiühingute esindajad on alati olnud TÕKSi osas toetaval seisukohal, kirjutas sotsiaalminister Tanel Kiik riigikogu õiguskomisjonile. Õiguskomisjoni tähelepanu vseaduse ja tööõnnetustes kannatanute sotsiaalse kaitse puudumisele juhtis Eesti Kutsehaigete Liit.

Ministri vastuse kohaselt tegutseb ministeerium igapäevaselt koostöös tööinspektsiooniga selle nimel, et parandada ohutuskultuuri tööandjate ja töötajate seas, et seeläbi ennetada tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi.

Seaduse peamiste miinustena tõi minister välja, et sellega suureneb maksukoormus tööandjatele ja kindlustus on suunatud eelkõige tagajärgedega tegelemisele. Ennetusse panustamine on seega küsitav ja ei pruugi kaasa tuua ohutuskultuuri tõusu.