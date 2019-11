Kuueks aastaks vangi: kohus mõistis EKRE liikme Tarmo Laasi süüdi tapmiskatses

Uurimine tuvastas, et Tarmo Laasi teavitas 2018. aasta augusti lõpus politseid väidetavatest metsavarastest, kes tegutsesid Kuusalu vallas Kasispea külas Kuusiku kinnistu lähistel. Politsei tuvastas, et isikutele oli väljastatud raieluba ning nad tegutsesid seaduslikult. 29. augusti südaöö paiku siirdusid metsatöölised asjaolusid selgitama, kui Laasi tulistas esmalt raketipüstolist üle inimeste peade ning seejärel püstolist Mauser ühe lasu kannatanule kõhtu ja teise lasu kätte.

Kohus luges kergema karistuse kaetuks raskeima karistusega ning mõistis mehele liitkaristuseks vangistuse kuus aastat. Laasi viibis eeluurimise ajal 9 kuud ja 28 päeva vahi all, mis loetakse karistusaja hulka. Kandmisele kuulub seega 5 aastat 2 kuud ja 2 päeva vangistust. Karistusaja alguseks loetakse kuupäev, mis Tarmo Laasi asub reaalselt karistust kandma. Laasil on õigus langetatud otsuse peale esitada apellatsioonikaebus ringkonnakohtule.

Tarmo Laasi on varem ajakirjanduses silma paistnud väitega, et põlvneb tsaariperekonnast, täpsemalt Katariina II sohilapsest. «Veregrupp on õige,» teatas Laasi tollases TV3 intervjuus Katrin Lustile. Teda on ühel konservatiivsel internetilehel nimetatud ka rahvuslaste eriosakonna liikmeks ja ta kuulub äriregistri andmetel 2016. aastast Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.