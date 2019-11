Tõnis Saarts: Ratas ja EKRE kompavad teineteise piire, üks osapooltest peab tagasi tõmbama

Tõnis Saarts avaldas «Ringvaates» arvamust, et Mart Järviku poolt pärast Jüri Ratasega kohtumist poetatud repliik «Ma olen minister» võib tähendada nii seda, et ta jätkab valitsuses, aga on täiesti võimalik, et ees ootab valitsuse lagunemine.

Politoloogi sõnul on tähelepanuväärne, et Ratase ja Järviku kohtumine nii vara lõppes ning see ei pruugi head tähendada. «Tegelikult mõlemad osapooled praegu kombivad üksteise piire ja ma usun, et kui peaks toimuma veel sündmuste eskalatsioon, et pannakse veel midagi juurde, siis ega see valitsus ei püsi. Praegu on minu meelest jõutud sellesse punkti, kus üks osapooltest peab veidike tagasi tõmbama,» arvas Saarts.

Saarts tuletas samas meelde, et Jüri Ratas on EKRE-le üsna palju järele andnud ja piir on käes. Samas teame, kui hea konfliktide siluja Ratas on ja tulnud välja üsna võimatutest olukordadest, seega pole välistatud, et nö lambad terved ja hundid söönud lahendus siiski leitakse. Saarts tõi näiteks politseijuht Elmar Vaheri juhtumi, kus samuti oli õhus valitsuse lagunemine.