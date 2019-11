Kas koalitsiooni päästaks kriisist täielik valitsusremont? Karilaid: ei ole võimatu

Karilaid, milline on praegu väljapääs olukorrast, kui sama koalitsioon tahab jätkata?

Karilaid: Kuna alternatiiv (koalitsioon Reformierakonnaga - toim) on hullem, siis ma väidan, et EKRE, Keskerakonna ja Isamaa koalitsioon jätkab. See olukord, mis on Järviku ümber, ma nimetaksin seda tõrkeks. See on tõrge, see on probleem, selle probleemiga me tegeleme. Ma arvan, et see lahendus tekib lähema kahe päeva jooksul.

Ligi: Tõsi küll, peaministri tänane tähtsaim teema paistab olevat minna vaatama Keri tuletorni. Aga sellele vaatamata on ju probleem olemas. Eile alandas siis peaministrit nii põllumajandusminister kui ka rahandusminister. Panna ta ikkagi olukorda, kus ei räägita asjast, vaid sellest, et sinu ainus mõte peab olema toolist kinni hoida. See oli rahandusminister, kes ütles, et siis valitsus kukub. Ja teine, keda pidevalt alandatakse, on ju justiitsminister. Mängitakse pikalt prokuröri nimega ja see Järviku lugu, see on jada poliitilisest omavolist.

Nii et ei ole võimatu ka valitsusremont? Ei ole võimatu.

Martin Helme ütles eile väga konkreetselt, et neil on juba kaks ministrit maha notitud ja kolmanda mahavõtmisega nad enam nõus ei ole. Mis on siis lahendus? Kas näiteks see, et ka Isamaa ja Keskerakond loobuvad millestki, näiteks mõnest oma ministrist?

Karilaid: Ma arvan, et Keskerakond ja Isamaa praeguses olukorras ei pea millestki loobuma ja ma väidan, et ultimaatumeid ei ole, see oli emotsiooni baasilt lause. On olemas erinevad võimalused laua peal. Oleks ebaviisakas, kui ma pakuksin need praegu avalikkusele välja.

Kui ei ole võimalik Järvikul lahkuda, sest EKRE on teinud vastava ultimaatumi, siis mis on lahendus, kui te ütlete, et koalitsoon jätkab?

Karilaid: Me ei saa praegu öelda, et Järvikul pole võimalik lahkuda. Aga see on kolme erakonna kokkulepe, mis tuleb lähipäevil avalikkuse ette.

Aga mis see lahendus võiks olla? Kas näiteks täielik valitsusremont võiks tulla kõne alla? Vahetate kõik ministrid ja portfellid välja, nii lahkuks ka Järvik.

Karilaid: Ajakirjanik on sihikindel. Ma teeksin poliitilise vea, kui hakkaksin neid lahenduskäike lahkama Postimehe otse-eetris. Nendest lahenduskäikmudest on teadlikud kõik kolme erakonna esimeest, aga nad peavad omavahel kokkuleppele jõudma. Ei ole võimatu ükski variant ja mingeid punaseid jooni ei ole. Ultimaatumeid ei ole.

Nii et ei ole võimatu ka valitsusremont?

Karilaid: Ei ole võimatu.

Et võib tulla ministrite positsioonide ümbermängimine?

Karilaid: Ma mitmuses seda ei nimetaks. Jah, ma pean käima nagu kass ümber palava pudru, sest ei ole viisakas praegu hakata ette kirjutama neid lahenduskäike, ilma et erakonna juhtkonnad oleks kokku leppinud.