Keskerakondlased nõuavad, et Kallas paluks Rataselt vabandust

Kallas oli eile rahvusringhäälingule (ERR) antud usutluses tänase peaministri suhtes väga kriitiline, öeldes, et ei kavatse Ratase juhitud valitsusse minna, kui selleks peaks ka võimalus tekkima.

«Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides,» leidis Kallas.

«Lugesin ERRi portaali ja eeldasin algselt, et Kaja Kallase öeldut on liiga lennukalt tõlgendatud. AK intervjuu paraku ei jäta kahtlust, et Reformierakonna juht on esitanud Jüri Ratasele absurdse süüdistuse Eesti maha müümise osas, mille eest tuleks tal esimesel võimalusel vabandada,» kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik eile hilisõhtul ühismeedias.

Riigikogu keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu võttis täna hommkul sel teemal samuti sõna.

«Kaja Kallase väljaütlemine peegeldab opositsioonis oleva Reformierakonna soovi vahendeid valimata võimu juurde tagasi pöörduda. See on aga järjekordne näide sellest, et Reformierakond tuleb valitsusvastutuse kandmisest võimalikult kaugel hoida,» ütles Sarapuu pressiteate teel.

Sarapuu lisas, et Kallas peab ränga solvangu eest avalikult vabandama. «Vastasel juhul ei ole tal sobilik jätkata tööd riigikogus,» leidis ta.