«Tukkuva jaamaülema» looja pälvis Nõmme tunnustusauhinna

Nõmme linnaosavanema Grete Šillise sõnul pärineb jaamaülema kuju loomise idee Nõmme Koduloohuviliste Koja liikmelt Lembit Ontonilt. «Linnaosavanemana tööle asudes oli üks minu esimesi kohtumisi just Koduloohuviliste Koja liikmetega ning juba esimesel kohtumisel tutvustas Lembit Onton mulle ideed tukkuvast jaamaülemast. Möödus poolteist aastat ning tänavu septembris avati Nõmme endise jaamahoone eest «Tukkuva jaamaülema» kuju. Mul on hea meel, et läbi ühiste jõupingutuste on skulptuur Nõmme jaamas ja nõmmekate südames oma koha leidnud,» lausus linnaosavanem.

«Mul on tõesti hea meel, et kuju on inimestele korda läinud ja see on hakanud elama oma elu,» ütles Onton auhinda vastu võttes.