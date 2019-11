Kaja Kallas: võtan sõnad tagasi, kui Järvik täna lahkub

Kallas oli eile rahvusringhäälingule (ERR) antud usutluses tänase peaministri suhtes väga kriitiline, öeldes, et ei kavatse Ratase juhitud valitsusse minna, kui selleks peaks ka võimalus tekkima.

«Vaadates kõike seda, mida ta peaministrina on korda saatnud, siis Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel, kui ta saaks jätkata peaministrina, ja ma arvan, et see ei ole Eesti huvides,» leidis Kallas.

«See lause ärritas Ratast ja ta nõuab minult avalikku vabandust, sest tunneb, et olen teda süüdistanud riigireetmise valmiduses. Ma ei ole teda süüdistanud riigireetmises, see on Ratase enda lisatud dramaatika, et juhtida tähelepanu eemale maaeluministri skandaalilt ja siseministri rünnakutelt prokuratuuri suunal,» kirjutas Kallas oma blogis.

Kallas lisas, et Ratas on seni oma tegudega näidanud, kuidas peaministritool on talle tähtsam kui ükski põhimõte, väärtus või valijatele antud lubadus.

«Kui tuleb välja, et üks minister on tegutsenud oma lapsepõlvesõprade huvides, eelistades avalikele huvidele erahuvisid ning seeläbi võib riigile tekkida kahju 1,1 miljoni euro ulatuses, siis Jüri Ratas saab aru, et asi on paha ja tõsine, sest sellele on korduvalt tema tähelepanu juhitud,» juhtis reformierakondlane tähelepanu veel tänasele Postimehe loole.

«Aga kui EKRE juhid esitavad ultimaatumi, et sellise ministri vabastamine toob kaasa ka Ratasele peaministritooli kaotuse, hakkab ta kiiresti otsima võimalusi, kuidas võita aega (tehti uurimiskomisjon) ja leida midagi, mille kohta ta saab öelda, et minister on puhas,» torkas Kallas.

«Sest ainult nii ta saab olla veel paar päeva/paar nädalat/paar kuud peaminister. Nii saab ta vastata täna infotunnis kõikidele viimast skandaali puudutavatele küsimustele, et komisjon uurib,» jätkas ta.

Järvik lahkugu

«Kui Jüri Ratas suudab tänase päeva jooksul tõestada, et ta ei ole EKRE ultimaatumi pantvang, siis olen nõus teda tunnustama ja oma sõnad tagasi võtma,» andis Kallas teada.

Tema sõnul ei pea selleks Ratas esialgu tegema midagi muud, kui ametist kõrvaldama valetanud ja korruptiivsesse skandaali sattunud maaeluminister Järviku.

«See on samm, mis näitaks, et Jüri Ratas seisab Eesti huvide eest, tal on mingid põhimõtted ja väärtused, mida peab olulisemaks kui peaministritool,» leidis Reformierakonna juht.

Kallas märkis lõpetuseks, et «selle asemel, et mängida solvunut iga minu ütluse või teo peale, võiks Ratas keskenduda hoopis sellele, kuidas tema koalitsioonipartner teda peaaegu igapäevaselt alandab».

Keskerakondlased nõuavad vabandamist

«Lugesin ERRi portaali ja eeldasin algselt, et Kaja Kallase öeldut on liiga lennukalt tõlgendatud. AK intervjuu paraku ei jäta kahtlust, et Reformierakonna juht on esitanud Jüri Ratasele absurdse süüdistuse Eesti maha müümise osas, mille eest tuleks tal esimesel võimalusel vabandada,» kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik eile hilisõhtul ühismeedias.

Riigikogu keskfraktsiooni esimees Kersti Sarapuu võttis täna hommkul sel teemal samuti sõna. «Kaja Kallase väljaütlemine peegeldab opositsioonis oleva Reformierakonna soovi vahendeid valimata võimu juurde tagasi pöörduda. See on aga järjekordne näide sellest, et Reformierakond tuleb valitsusvastutuse kandmisest võimalikult kaugel hoida,» ütles Sarapuu pressiteate teel.

Sarapuu lisas, et Kallas peab ränga solvangu eest avalikult vabandama. «Vastasel juhul ei ole tal sobilik jätkata tööd riigikogus,» leidis ta.