Karilaid: Kaja on närvid kaotanud

«Tundub, et poliitiline liivakell jookseb – kui sel aastal Reformierakond võimule ei saa, siis järgmine aasta näeme juba uut Reformierakonna esimeest või selle erakonna lagunemist. Ka Keskerakond on õilmitsenud kõrgete reitingute najal, aga sellest üksi jääb väheks,» leidis Karilaid.

Keskerakondlased nõuavad vabandamist

«Lugesin ERRi portaali ja eeldasin algselt, et Kaja Kallase öeldut on liiga lennukalt tõlgendatud. AK intervjuu paraku ei jäta kahtlust, et Reformierakonna juht on esitanud Jüri Ratasele absurdse süüdistuse Eesti maha müümise osas, mille eest tuleks tal esimesel võimalusel vabandada,» kommenteeris sotsiaalminister Tanel Kiik eile hilisõhtul ühismeedias.