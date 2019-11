Video: mupo tabas kodust põgenenud alaealise

«Kui suvel said noored koos aega veeta õues, siis külmade ilmadega koliti üle tunnelisse. Möödujad kaebavad lärmi ja tülitamise pärast, toitlustuskohad on aga hädas, sest noored hõivavad klientidele mõeldud toolid-lauad. Samuti on noori nähtud maa-aluses parklas autode vahel ruladega ohtlikke manöövreid tegemas,» rääkis mupo vaneminspektor Laura Ennet.

Esmaspäeva õhtul olid Vabaduse platsi juures väljas ka politsei noorsootöö inspektorid, kes otsisid taga pikalt kodust jooksus olnud Kristjanit. Pärast infovahetust jätkas kumbki üksus oma tööd, kuni ühel hetkel märkasid mupo ametnikud kirjeldusele sarnast noormeest, kes ametnikke märgates põgenes. Noormees kadus vaateväljast reaalkooli juures. Veidi hiljem märkas mupo ametnik noormeest sealsamas lähedal ning koos politseiga peeti ta kinni ja toimetati autosse, kus Kristjan teatas, et tal on kotis nuga. Tegemist oli ohtliku terariistaga, mis temalt ära võeti.

Mupo menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja Triin Uudeväli sõnul on tegemist hea näitega koostööst politseiga. «Plaanime koostööd veelgi laiendada – lähiajal on kokku lepitud mitu ühisreidi, sealhulgas öötundidel. Mupol ja politseil on kummalgi kogemus noortega tegelemisel – seda tasub kindlasti koostöös efektiivselt ära kasutada. Noored on kogunenud läbi aegade ning kogunevad ka edaspidi, me ei soovi seda keelata, vaid juhime tähelepanu, et kogunemisega kaasnev tegevus ei tohi häirida teisi inimesi,» ütles Uudeväli.