Advokatuuri juhatus lubas altkäemaksus kahtlustataval advokaadil edasi tegutseda

Advokatuuri hinnangul on õigusriigi üks printsiipe süütuse presumptsioon. Juhatus leidis, et kuna prokuratuur heidab Kuklasele ette tasuta nõu andmist, ei takista see asjaolu tema kutsetegevust. Täiendavate asjaolude ilmnemisel on juhatusel võimalik küsimuse juurde tagasi tulla, teatas advokatuur.