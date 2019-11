Helme teadis Järviku ja Soosaare sidemetest juba varem: oleme puudutanud seda teemat

«Kui te panete geni.ee-sse sisse, siis te suudate tuvastada hõimluse ükskõik kellega Eestis ja veel võib-olla Michael Jacksoniga ka,» teatas EKRE aseesimees Martin Helme Kanal 2 uudistesaatele «Reporter». «See kui keegi käis kellegagi maakoolis põhikoolis koos, andke andeks, ma ei ole nii vana, aga ma ka ei mäleta kõiki algkoolikaaslasi ei nime ega nägupidi.»

Martin Helme tunnistas, et teadis Järviku ja Soosaare sidemetest enne tänast Postimehe lugu. «Oleme puudutanud seda teemat ja tema vastus on see, et sellist lähedast sõprust, mida võiks siin ette heita, ei ole.»

Ka Jüri Ratas ei kiirustanud uue info valguses Järvikut hukka mõistma. «Meil on 1,3 miljonit elanikku, me vist teame päris paljusid eestlasi ja meil on palju sugulasi ja hõimlasi siin Eestimaal. Selle põhjal öelda mingid lõppjäreldused ei ole kindlasti õige.»