ERR-i reitingud: jätkuvalt on populaarseim Reformierakond

Kõrgeim oli Reformierakonna toetus augustis, kui see oli 34 protsenti, pärast seda on see tasapisi kahanenud, selgus ERR-i tellitud küsitlusest.

Populaarsuselt teisel kohal oli novembris Keskerakond 23 protsendi suuruse toetusega, mida on võrreldes juunikuise madalseisuga nelja protsendipunkti võrra enam ja sisuliselt on see sama riigikogu valimiste tulemusega, kui see oli 23,1 protsenti.