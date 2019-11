Järvik tahab ametist vabastada ka asekantsleri

Järviku umbusaldusavaldusele alla kirjutanud opositsioonilise Reformierakonna fraktsiooni liikmed Keit Pentus-Rosimannus ja Liina Kersna küsisid täna ministrilt aru pärides, kas vastab tõele, et EKRE poliitikul on soov lahti lasta oma ministeeriumi asekantsler. Kersna küsis Järvikult, miks ta ei usalda oma asekantslerit, kes vastutab toiduohutuse eest. Maaeluministeeriumis vastutab toiduohutuse eest asekantsler Toomas Kevvai, kelle haldusalas on veterinaat- ja toiduamet, mis on listeeriaskandaalis üks osapooltest.

Järvik asekantsleri kangutamise plaani ei eitanud ning vastas, et tema soov on tagada Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. «Praegu on seal probleeme. Seda näitas ka toiduohutuse audit,» põhjendas ta.

«Osa vastusest on see, et kui mina tagan toiduohutuse auditi ja kantsler seisab sellele vastu, siis see ei ole koostöö,» lisas minister.

Järvik tunnistas, et allkirjastas eile õhtul ettepaneku ministeeriumi põhimääruse muudatuse ja saatis selle kooskõlastusringile. Ministri sõnul arutletakse selle üle valitsuse istungil järgmisel nädalal.

Hiljem Kristiina Šmigun-Vähi küsimusele vastates ütles Järvik, et ei kavatse siiski tervet personali vallandada – ülejäänud teevad tema sõnul tubli tööd.

Maaeluminister Mart Järvik teatas eelmisel nädalal EKRE pressiteenistuse vahendusel, et tegi ettepaneku maaeluministeeriumi kantsleri Illar Lemetti teenistusest vabastamiseks. Kantsler avalikustas nädalavahetusel ministri ja nõunike vahelise kirjavahetuse, mis seadis kahtluse alla Järviku sõnad, et Arumäe talle PRIA volituste osas nõu ei andnud.

«Avaliku teenistuse seaduse kohaselt võib ministeeriumi kantsleri teenistusest vabastada, kui ministri hinnangul ministri ja kantsleri koostöö ei laabu. Minu hinnangul meie koostöö ei laabu ja olen teinud Vabariigi Valitsusele ettepaneku Lemetti vabastamiseks kantsleri ametikohalt seaduses ettenähtud alustel ja korras,» teatas Järvik.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Urmas Seaver kinnitas, et Vabariigi Valitsuse seaduse kohaselt saab kantsleri ametisse nimetada ja ametist vabastada Vabariigi Valitsus ministri ettepanekul. Valitsus see nädal seda küsimust ei aruta.