Saksamaal hukkus varastatud autoga vette paiskunud Eesti mees, surma sai ka kaassõitja

Sukeldujad tõid autost välja kaks surnukeha. Politsei tuvastas, et hukkusid 29-aastane Eestist pärit ja 30-aastane Ukrainast pärit mees. Sukeldujad kontrollisid üle ka veekogu põhja auto ümbruses, kuid rohkem sealt kedagi ei leitud, kirjutab NTV .

Politsei tegi kindlaks, et vette sõitnud Volkswagen kuulub Berliinis tegutsevale rendifirmale ning teisipäeval sai politsei teate, et auto on varastatud.