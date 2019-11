Ökonomist Oja «Otse Postimehest»: Eesti ettevõtlustrend sarnaneb ülejäänud Euroopaga

«Kui nüüd tulla selle juurde, et millised ettevõtlusharud on meil esiliigas, siis see on küllaltki tavaline. Kümmekonna aasta eest oli Paul Krugmani [USA majandusteadlane – toim.] avastus, et Ameerika Ühendriikide kõige tootlikumad ettevõtted on traditsioonilised. Näiteks kaevandusettevõtted on väga tootlikud ning miks me neid start-up ja IT-firmasid üldse tagant surume. Olgu parem traditsioonilised ja need on head.»

Kaspar Oja leiab, et säärane lähenemine on petlik. Tuleb mõelda ka sellele, kuidas lisandväärtus luuakse. Lisandväärtus on Oja sõnul teatud mõttes arvestuslik termin. Arvestada tuleb ka, mida väärtuse loomiseks peab tegema.

Vastates küsimusele, et millisesse arengumudelisse Eesti kuulub (kas põhjamaisesse või lõunaeuroopalikku), vastas Oja, et tegelikult on see kõikjal sarnane. «Me vaatasime erinevate riikide arenguradasid ja iseenesest on Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa ja Soome liikunud ühtemoodi. Tase võibolla erinevate hinnatasemete juures erinev, aga trend, et hinnataseme tõustes tööstusosakaal väheneb, on üsna tavaline. See on kõikjal ühesugune,» lisas Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.