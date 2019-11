Tallinna eelarve võeti vastu

Pärast teise lisaeelarve vastuvõtmist on käesoleva aasta linnaeelarve lõplikuks mahuks 788,9 miljonit eurot. Linnavolikogu esimees Tiit Terik ütles, et teise lisaeelarve puhul on tegemist valdavalt selle aasta eelarves kavandatud tulude ja kulude korrigeerimisega.