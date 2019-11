Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas Raimond Kaljulaidi erakonna liikmeks

Tallinn, 07.11.2019 Riigikogu liige Raimond Kaljulaid teatas SDE juhi Indrek Saarega ühisel pressikonverentsil sotsidega liitumisest. Press conference. MP Raimond Kaljulaid, who quit the Centre Party this spring, announced on Thursday that he was joining the Social Democratic Party (SDE). FOTO: MIHKEL MARIPUU/POSTIMEES

FOTO: Mihkel Maripuu