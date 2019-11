SEB: Eestist saab pärast rahapesuteemat selgem koht panganduse jaoks

Samas võib Silver Vohu sõnul leida maailmas Eestile negatiivset kuvandit tekitanud rahapesuskandaalist ka mõndagi positiivset. «Võibolla on need teemad suured, sest Eesti on just hästi avatud. Nii nagu meie [SEB Pank – toim.] tuleme proaktiivselt nende teemadega välja, tegeleb ja kommenteerib järelvalve neid aktiivselt. Võib juhtuda, et võibolla Eesti on pärast nende teemade täielikku kajastamist kõige selgem ja läbipaistvam koht panganduse jaoks. See praegune ajajärk on võib-olla väga hea.»