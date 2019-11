Kemplus Prangli sadamakuuri pärast: remondiraha on, aga hoonet pole

Viimsi valla järelevalveosakonna juhataja Karin Mägi aga väidab vastu, et MTÜ Prangliranna esindajal on juba 2015. aastast teada see, et vallal on sadamaga oma arendusplaanid. «Annika Prangli oli teadlik asjaolust, et hoone on planeeritud lammutada,» kinnitab Mägi. Lisaks leiab ta, et MTÜ Prangliranna oleks pidanud katuse ja muud ohtlikud kohad ära parandama, et vältida hoone edasist kahjustumist.

Vallavanem Randjärv käivitas juurdluse

Viimsi vallavanem Laine Randjärv otsustas neljapäeval, et eriarvamuste tõttu algatatakse põhjalik juurdlus ja külmutatakse nii kuuri edasine kasutamine kui ka selle lammutamine.

Laine Randjärv. FOTO: Eero Vabamägi

«Aruande avalikustame jaanuaris 2020,» kinnitas Randjärv. Vallavanem kaasab juurdluse läbiviimiseks ja olukorra sisuliseks kaardistamiseks sõltumatu finantseksperdi, juristi, ehituseksperdi ja kultuuriala asjatundjad.

«Kui teeksime otsuseid vaid emotsioonidest lähtudes, viiks see elu vallas katastroofini,» selgitas Randjärv. «Seda kuuri ei oleks vallavalitsus mingil juhul otsustanud lammutada, kui see oleks inimestele ohutu ja võimaldaks seal jätkuvalt kultuuriüritusi läbi viia, sest kohe praegu uut sadamahoonet ehitama ei hakata,» ütles Randjärv. Tema sõnul on uus sadamakuur alles planeerimisel.

Annika Prangli küsis abivallavanemalt, kas on plaanis ehitada uus hoone, siis abivallavanem vastas, et vallal puuduvad selleks finantsvahendid ning plaanis on hakata kunagi ehk rahastust taotlema, võib-olla mõne aasta pärast. Ent nüüdseks talle tundub, et küsimus, kas renoveerida sadamakuuri pole enam vallal päevakorras. «Sealt poolt puudub igasugune tahe, jääb parkla, mis on millegipärast olulisem.»

Lammutuskuupäeva pole veel paika pandud, kuid Kelnase sadama töökoda suletakse külastajatele. 6. novembril saatis Laine Randjärv Annika Pranglile teatise, et hiljemalt tuleva aasta 1. veebruariks tuleb hoone vabastada ning viia sealt ära MTÜ-le kuuluv vara.