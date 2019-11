Ühtegi soovib kaitseliitlastele relvad koju anda

«Puhume elu sisse uuesti malevkondadele, üksikkompaniidele ja parandame väljaõppe võimekust, korrastame staape,» rääkis brigaadikindral ja lisas, et kaitseliitlast kujutati ikka kui maameest, kellel on relv kodus ja seljakott pakitud.

«Me anname neile, kes relvad koju võtavad, relvakapi välja tasuta. Me igati tahame, et kaitseliitlane hoiaks relva võimalusel kodus, sest läbi selle me tekitame enesekaitse ja ma pean silmas just riigi enesekaitsevõimekuse märkimisväärset kiirenemist,» selgitas Ühtegi.