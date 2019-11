Fotod: Reidi tee avatakse novembri lõpus

«Reidi tee ehitus on jõudnud nii kaugele, et sadama piirkonnas on võimalik liiklusele mõlemas suunas avada Uus-Sadama tänav, mis seni oli ajutiselt ühesuunaline. Nüüd avaneb ka teine suund – sadamast linna poole. Samuti avatakse liiklusele Petrooleumi tänava lõik D-terminali sissepääsust alates kuni Tuukri tänavani, mis oli suletud alates 9. septembrist,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.