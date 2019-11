Tellijale

Esmased eskiisid on linnavalitsusele esitatud. Meie ala koosneb mitmest kinnistust, mille täismaht on ligikaudu 120 000 ruutmeetrit. Tahame kõigele sellele teha ühtse detailplaneeringu, mis fikseerib ära lubatud mahud,» rääkis Rocca al Mare ja Kristiine kaubanduskeskusi haldava Citycon Eesti juht Linda Eichler.

Tema sõnul on ettevõtte jaoks positiivne see, et tegu ei ole südalinnaga, kus planeeringumenetlus võib 10-15 aastat aega võtta. Kuna kaubanduskeskuse parkla täisehitamine ei peaks kellegi huvisid riivama, loodetaksegi planeering valmis saada mõne aastaga.