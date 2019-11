Politsei tegi Kaja Kallast ähvardanud isikud kindlaks

Politsei Kesklinna jaoskonna juht Kaido Saarniit ütles Postimehele, et praeguse info kohaselt ei viibi arvatav ähvardaja Eestis. «Vahetu ohu hindamisel arvestasime ka saadetud sõnumite sisu ja nende reaalse elluviimise võimalusega ning tutvusime konto kaudu tehtud varasemate sotsiaalmeedia postitustega. Proovime jätkuvalt postituse tegijaga ühendust saada,» ütles Saarniit.

Saarniit märkis, et kui inimest veebis või ka omavahelises vestluses ähvardavalt kõnetatakse ja inimene tunneb ohtu enda elule ja tervisele, tuleb sellest alati politseile teada anda.

«Juba fakt, et inimene pöördub politsei poole, näitab, et ta tunneb ennast saadud sõnumitest häirituna. Politsei ülesandeks on teha seejärel kindlaks juhtunu asjaolud ning kontrollime asjaolusid ka juhul, kui kriminaalmenetlust ei alustata,» ütles politseijuht.