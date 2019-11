Politsei otsib Rakvere vallas toimunud raske liiklusõnnetuse tunnistajaid

Pimeda saabumisel peavad kõik liiklejad olema väga tähelepanelikud, edastas politsei. „Sõidukijuhid peaksid ülekäigurajale lähenedes vähendama kiirust, et oleks piisavalt aega reageerida, kui jalakäija teele astub. Jalakäijatel palume aga enne tee ületamist veenduda, et autojuht on teid märganud ja annab teed. Kodust välja minnes ei tohi maha unustada ka helkurit, pimedal ajal on see kõige vajalikum aksessuaar."