Kohus saatis pedofiili vangi

Lõuna ringkonnaprokuröri Marge Püssi sõnul kinnitasid tõendid, et süüdistatava seksuaalse käitumismustri tõttu on ta alaealistele ohtlik ja seetõttu on karistuseks mõistetud reaalne vangistus prokuratuuri hinnangul põhjendatud.

«Lastevastased seksuaalkuriteod on kogu ühiskonna probleem, sest võivad oluliselt mõjutada laste arengut. Lastel endal on raske või ei ole neil julgust juhtunust rääkida ja nad ei pruugi ise väärkohtlemisest esialgu arugi saada. Seetõttu on oluline, et lapsed, nende sõbrad või täiskasvanud märkaksid ja leiaksid julguse, et seksuaalse väärkohtlemise kahtlusest politseile rääkida. Nii aitame kohtu ette viia lapsi ehk haavatavaimat ühiskonna osa juba kahjustanud kurjategijad ja aitame ära hoida uute ohvrite lisandumist,» ütles Püss.