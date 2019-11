Tiit Terik: Tallinn peaks keelama bensiini- ja diislimootoriga taksod

Keelu eesmärgik oleks puhtam linnakeskkond ning kliimaneutraalsuse saavutamine aastaks 2050, teatas volikogu pressiesindaja BNS-ile.

«Mitmed Euroopa riigid ja linnad on astumas samme, mille kohaselt 15-20 aasta pärast on sisepõlemismootoriga autode müük ja mõnel pool ka kasutamine lõppenud,» sõnas Terik. «Usun, et Tallinn peaks sellest eeskuju võtma, sest kui me mõtleme puhtale linnaõhule, on tarvis kaaluda võimalust keskkonda saastavate sõidukite maksustamiseks ja järkjärguliseks keelamiseks. Sellele protsessile peaks eelnema elektri- või hübriidautode kasutamise soodustamine. Elektriautode võidukäigu eelduseks on kiirlaadimisvõrgu rajamine.»

«Berliinis on juba praegu piirkonnad, kus diiselautod on tõrjutud. Londonis on kehtestatud kesklinna ummikutsoon ning lisaks sellele on seal low emission zone, kus vanemad ja keskkonda saastavamad autod peavad seal sõitmiseks maksma tasu,» rääkis Terik.

Teriku sõnul tuleb transpordisektorist sisepõlemismootorite tõttu märkimisväärne osa õhusaastest kogu Euroopas ja sealhulgas Eestis.