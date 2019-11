Haabneeme kooli õpetajad toetavad direktori jätkamist ja ei välista streiki

«Meile on teatavaks saanud kahetsusväärsed süsteemsed väärkohtlemise juhtumid Haabneeme koolis, mis ulatuvad tagasi eelmise aasta novembrisse ja millest koolijuht ei ole tööandjat ehk vallavalitsust õigeaegselt teavitanud, et nende juhtumitega koheselt ja õiguspäraselt tegeleda,» ütles Viimsi vallavanem Laine Randjärv.

«Tegime meile saabunud info põhjal kohe ka politseile kuriteoteate, mille põhjal on tänaseks algatatud kriminaalmenetlus,» ütles Randjärv vallavalitsuse pressiesindaja vahendusel. «Kuna menetlus on käimas, ei saa detaile praegu täpsemalt kommenteerida ega avaldada. Asjaga tegeleb edasi prokuratuur.»

Postimehega rääkinud Haabneeme kooli õpetajad ja hoolekogu liikmed ütlesid, et Toomla vallandamise tegelik põhjus on tema võitlus kooli eest. Haabneeme kool on ehitatud 504 õpilase jaoks, kuid praegu õpib seal üle 660 õpilase. Kool on ülerahvastatud ja õppetöö käib ka raamatukogus ja koridorides.

Kuigi streikimine on keeruline, siis õpetajad otsivad võimalusi, kuidas lapsed oleksid ikkagi hoitud ja kaitstud, et lapsed streigi tõttu kannatama ei peaks.

Kuriteoteate järgi tõukas algklassi õpetaja mitu korda õpilasi, põhjustades valu

Randjärve sõnul on keeruline kinnitada, kas väärkohtlemise juhtumeid on teadlikult varjatud või ei võetud ametialase hooletuse tõttu jäetud meetmed olukorra lahendamiseks tarvitusele. «Igal juhul vastutab koolijuht siinkohal sajaprotsendiliselt,» ütles Randjärv. «Meile laekunud info oli õõvastav ning ei jätnud võimalust jätta sellele reageerimata.»

Vald esitas kuriteoteate oktoobris

«Koolis turvalise õppe- ja töökeskkonna tagamine on valla jaoks absoluutne prioriteet ja eelkõige on see vallavalituse poolt ametisse määratud koolijuhi igapäevane ülesanne – tagada turvalisus ja teavitada tööandjat koheselt juhtumitest, mis seda turvalisust võivad ohustada. Sirje Toomla koolijuhina on siin jätnud ametialased kohustused kahetsusväärselt täitmata, mistõttu ei saa me lubada tal koolijuhina jätkata,» ütles Randjärv.