Ratas lajatas Helmele vastu: NATO toimib hästi ning allianssi kuulumine on Eesti plaan A,B ja C

Mart Helme ütles Soome meediale, et NATO on kriisis ning Eesti valitsus valmistab ette plaani B, juhuks kui allianss ei suuda oma ülesandeid täita. «Me ei tea, mida ameeriklased kavatsevad teha. Paljud meie ministrid on seal kohal käinud, aga kõik räägivad vaid Hiinast, Hiinast ja Hiinast. Harva räägitakse Venemaast,» rääkis siseminister teisipäeval Tallinnas käinud Soome poliitikaajakirjanikele.

Peaminister Jüri Ratas kinnitas täna õhtul, et Eesti panustab jätkuvalt NATOsse kuulumisele. «Eesti plaan A, B ja C on meie iseseisva kaitsevõime arendamine ning kuulumine NATOsse. NATO on seejuures elujõuline ja toimiv nii sõjaliselt kui poliitiliselt, nii Euroopas kui kaugemal,» kirjutas peaminister sotsiaalmeedias.

Peaministri sõnul teab ta seda hästi, sest on saanud sellele kinnitust koos teiste NATO riikide valitsusjuhtide ja riigipeadega ühise laua taga või külastades hiljuti NATO missiooni Afganistanis, kus osalevad ka Eesti kaitseväelased.

«Loomulikult on liikmesriikidel vahel erinevaid seisukohti, kuid NATO teeb päriselt koos palju rohkem kui alliansi konteksti seatud erimeelsused,» märkis Ratas.

Ratase sõnul on NATO viimastel aastatel teinud märkimisväärse sammu edasi kollektiivkaitse tugevdamisel ja kaitsekulude tõstmisel. «Alates 2014. aastast teostavad liitlased õhuturvet Ämarist ning 2017. aastast on Eestis kohal Suurbritannia juhitud NATO lahingugrupp. Oleme tänulik kõigile oma liitlastele nende panuse eest. Eesti julgeolek on täna üheselt kindel.»

«Meie liikmelisust NATOs ja liitlassuhteid kõigi 29 liikmesriigiga ei ole vaja küsimärgi alla seada. Eesti julgeolek on kindlustatud transatlantilise sideme kaudu NATO-s ning kõik see, mida teeme oma piirkonna liitlaste ja partneritega, nagu Läti, Leedu, on kantud eesmärgist tugevdada NATO-t ning lääneriikide ühtsust. See tagab kogu Põhja-Atlandi ruumi väärtuste ning julgeoleku püsimise,» märkis peaminister.

Eesmaa: NATO kriisist rääkijaid on täna vähe

Riigikogu keskerakondlasest väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa rõhutas, et NATO kriisist rääkijaid on vähe ja on üllatav, et neid on ka Eestis.

«NATO kriisist rääkijaid on täna väga vähe. Üllatav, et mõni neist on isegi Eestis. Peaks ju teada olema, et just see kaitseorganisatsioon tagab suuresti meie riigi julgeolekut,» märkis Eesmaa.

Tema sõnul rõhutab rõhuv enamus poliitikuid, rahvaid ja riike praegu ühtsust ja otsustavat tegutsemist NATO arendamiseks ja täiustamiseks.