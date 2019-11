Helir-Valdor Seeder: NATO ei ole kriisis ja Eesti ei otsi NATO-le alternatiivi

«NATO ei ole kriisis ja Eesti ei otsi NATO-le alternatiivi. NATO kui organisatsioon toimib, sellest annab tunnistust liitlasvägede kohalolu Eestis. Me väärtustame täiendavat regionaalset julgeolekualast koostööd, kuid need ei asenda, vaid tugevdavad ja täiendavad meie liitlassuhteid NATO-s,» ütles Seeder.

«Sellised avaldused vaatavad mööda suuremast pildist. NATO kui organisatsioon toimib. Mõne poliitiku kriitika NATO suunal ei oma märkimisväärset mõju ja on sama lühinägelik, kui oli üksikute Eesti poliitikute kriitika siis, kui Isamaa erakond ja kaitseminister Reinsalu kutsusid NATO vägesid Eestisse meie julgeolekut tagama. Need väed on täna kaitsmas Eesti ja kogu NATO idatiiva sõltumatust ja suveräänsust,» ütles Seeder.