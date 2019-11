Vabaduse väljaku nurgale kerkib seitsmekorruseline hoone

Estonia puiestee poolne ehitusjoon on määratud Estonia pst 15 ja Estonia pst 17 hoonete järgi. Estonia puiestee äärse hooneosa suurim lubatud kõrgus on määratud Pärnu mnt 15/Tatari 2 (Kawe Plaza) kuuekorruselise hooneosa parapeti kõrguse järgi. Estonia pst 19/Tatari 1 kinnistu lõunaosas paikneva ajaloolise hoone Tatari tänava poolne osa ja peafassaad ning külgseinad kaheksa meetri laiuselt krundi piirist on ette nähtud säilitada.