Henn Põlluaas Helme solvangust riigikogule: opositsioon on meile öelnud hullemini

«See, mida ütlesin, et Eestil on vaja plaan-B-d, see on šokiteraapia ja seda vajab mitte ainult siin saalis istunud tihtipeale ajusurnud seltskond, vaid seda vajab ka meie liitlaskond teistes riikides. Seda on vaja selleks, et te õpiksite teistmoodi maailma asju vaatama. Maailm muutub, aga mul on tunne, et siin saalis liiga paljudele ei jõua see kohale,» ütles siseminister Mart Helme täna riigikogu infotunnis.

Põhiseaduse järgi vastutab minister oma tegudega riigikogu, valitsuse ja peaministri ees. Selles, et minister sedasi riigikogulasi solvab, Helme erakonnakaaslasest riigikogu esimees Henn Põlluaas suuremat probleemi ei näe.

«Eks me oleme kuulnud siin riigikogus ka palju hullemaid väljaütlemisi opositsiooni poolt, et selles mingisugust katastroofi näha ei tasu. Sama väljendit on kasutanud ka Prantsusmaa president Macron, kes kuulutas, et NATO on ajusurmas,» ütles Põlluaas ja lisas, et loomulikult on ta alati kutsunud riigikogu liikmeid üles hillitsetusele ja viisakale keele kasutamisele.

Küsimusele, kas võrdlus opositsiooniga on ikka pädev olukorras, kus minister valitsuse liikmena kannab riigikogu ees otseselt vastutust, leidis Põlluaas, et on küll.

«Aga kas te tõesti eeldate seda, et opositsioon võib ajada suust välja ükskõik mida, rääkida kõiksugu roppusi valitsuse liikmete kohta? Mina arvan, et ei ole mingisugust vahet. See, mis ei ole lubatud valitsuse liikmetele ei ole lubatud ka opositsiooni liikmetele. Peavad ühtemoodi oma väljendites olema viisakad,» sõnas ta.