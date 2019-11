Politsei uuris, kuidas vald müüs Mart Järvikuga seotud firmale soodustingimustel maad

Nimelt uuris politsei, kuidas Järvakandi vald müüs Järviku endaga seotud firmale soodsatel tingimustel maad. Uurimine lõpetati ära karistusi määramata juhuslikult just enne, kui temast sai minister.

Politsei tähelepanu pälvis kõnekas episood. Nimelt ühel viimasel vallavalitsuse istungil enne valdade liitmist 20. septembril 2017 otsustati paljude punktide seas müüa Järvakandis aadressil Saeveski 5 vallale kuuluv kinnistu firmale Tulihein. Maatükk ei näe küll suurem asi välja, aga on Järvakandi mõistes väga heas asukohas – vaid kiviviske kaugusel vallamajast.

Asja tegi tähelepanuväärseks, et asula südames asuv 3100-ruutmeetrine krunt müüdi otsustuskorras ehk ilma enampakkumiseta.

Asja tegi lausa kahtlaseks, et firma Tulihein oli seotud vallavanem Järvikuga. Ettevõte kuulus tema pojale Mait Järvikule ja Mart Järvik ise oli üks juhatuse liige. Jäi mulje, et tegu on toimingupiirangu rikkumisega, sest Mart Järvik istus antud tehingus sisuliselt kahel pool lauda.