Mart Helme: plaan B läbirääkimisi naabritega pole olnud

Küsimusele, et kuidas tekkis arusaamatus vastas siseminister: «Tõepoolest, kui ma lugesin seda stenogrammi ka ise, siis võis jääda tõesti selline mulje, et ma räägin juba, nagu me peaksime mingisuguseid konsultatsioone naaberriikidega. Ma pidasin ikkagi eelkõige silmas seda, et needsamad mured puudutavad tegelikult kõiki regiooni riike alates Soomest ja lõpetades Poolaga. Võib-olla isegi edasi minnes veel lõuna poole. Siit tekkis tõesti selline kommunikatsioonihäire," selgitas Mart Helme.

«Ma sõna-sõnalt ei öelnud, et me koos teiste riikidega tegeleme mingi plaan B väljatöötamisega, aga selline mulje võis jääda. Nii et ka ajakirjanikel on õigus, kui nad ütlesid, et nemad said täpselt nii aru. Mina seda nii ei mõelnud,» lisas siseminister Helme. Lisaks kinnitas minister, et mingisuguseid ametlikke läbirääkimisi, konsultatsioone selles vallas ei ole Soome, Läti ega Leeduga olnud.