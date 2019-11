Viimsi vald jätab Haabneeme kooli direktori ametisse

Viimsi vallavalitsuse ja Haabneeme kooli ühisel initsiatiivil toimus kolmapäeva õhtul Haabneeme koolis koosolek, kus osalesid vallavalitsuse ja vallavolikogu esindajad, kooli vanematekogu liikmed, õpetajaskond ning õpilasesinduse esindajad. Kohtumisel olid kõik ühisel nõul, et vägivald pole tolereeritav mitte kusagil ja mitte mingil tingimusel.

Pärast põhjalikku mõttevahetust jõudsid osapooled ühistele seisukohtadele ja vallavalitsus on valmis jätkama koostööd kooli direktori Sirje Toomlaga.

Vallavanem Laine Randjärv möönis koosolekul, et otsus Haabneeme Kooli direktor Sirje Toomla tööleping erakorraliselt üles öelda oli tehtud otsuse tegemise ajal vallale teada olnud infole tuginedes. Haabneeme kooli juhtkond ja hoolekogu tunnistasid, et kooli poolne teabevahetus vallavalitsusega on jätnud samuti soovida.