Pirita jõele rajatakse taas väliujula

Ujula pikkuseks on kavandatud 25 meetrit ning basseini siselaiuseks pisut üle seitsme meetri. Rajatise maksumus on umbes 80 000 eurot, teatas Pirita linnaosavalitsus.

Hea eeldus Pirita jõele väliujula taasrajada on hästi toimiv Pirita spordikeskus, kus on olemas kõik vajalik ujumissõprade teenindamiseks – rõivavahetus- ja pesemisvõimalused, tualetid, kohvi ja karastusjookide ostmise võimalus jm. «Loomulikult tuleb ujula rajamisega paigaldada rõivavahetuskabiine, prügikaste ja muud vajalikku ka vahetult ujula lähedale,» sõnas Pirita spordikeskuse juht Priit Aunroos ja tõdes, et alustada tuleb ikka jõe ja kalda korrastamisest. Ta lisas, et väliujula rajamine annab lisatõuke spordikeskuse ja jõe vahele jäävale alale uue hingamise andmiseks ning Pirita saaks juurde ühe mõnusa ja atraktiivse sportimis- ja vaba aja veetmise koha.