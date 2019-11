Saksa politsei tabas liinibussist Eestis mõrvas kahtlustatava tagaotsitava

Politsei korraldas kolmapäeva hommikul Poola piiri ääres asuva Frankfurt am Oderi juures A12 kiirteel operatsiooni, et kontrollida Poolast Saksamaale tulevate inimeste dokumente, kirjutab Brandenburgi liidumaa uudisteportaal MOZ .

Kell 9.45 peatasid politseinikud liinibussi ja kontrollisid reisijate dokumente. Eesti kodaniku dokumente kontrollides selgus, et Eesti võimud on kuulutanud ta mõrva eest rahvusvaheliselt tagaotsitavaks.

«Dokumentide kontrollimisel sisestame me nimed alati rahvusvahelisse andmebaasi. Bussireisija nime kontrollides andis andmebaas häiret, et mees on tagaotsitav,» selgitas Berliini politsei peakomissar Jens Schobranski.