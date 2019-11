Järvik pärast raportiga tutvumist: ma ei kavatse tagasi astuda

Küsimusele, kas ta on avalikkust eksitanud ja kavatseb ametist taanduda, vastas Järvik, et «kindlasti mitte».

Maaeluministeeriumi valitsemisalas toimunut uurinud komisjon jõudis järeldusele, et maaeluminister Mart Järvik ja tema nõunik Urmas Arumäe püüdsid veterinaar- ja toiduameti (VTA) järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust.

Raportist selgub, et Järvik asjaolust, et tema õigusnõunik Urmas Arumäe oli ühe maaeluministeeriumi allasutuse PRIA-ga kohtuvaidlust pidava ettevõtte esindajaga seotud, teadis minister Järvik juba 22. maist. «Selle kohta on minister ise riigikogus öelnud, et ei näinud probleemi,» vahendas Peterkop ministri hinnangut võimalikule huvide konfliktile.