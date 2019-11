Kõnnime, käed üleval, mööda pimedat tänavat relvastatud märulipolitsei poole. Plaan on ennast vabatahtlikult üles anda lootuses, et meid ei arreteerita. Muud varianti enam pole: protestijate tugipunktiks muutunud ülikooli väljapääsud on blokeeritud ja politsei on ähvardanud mässutsooniks kuulutatud ülikoolile peale tungida. On selge, et see tooks kaasa tõelise veresauna. Protestijad on valmis Hongkongi demokraatlike õiguste nimel surema, meie mitte.

See pole ainult hongkonglaste võitlus, vaid kogu vaba maailma ja autoritaarsete režiimide vaheline lahing. Kuigi enamik välistudengeid on Hongkongist lahkunud, on selle möllu pidev osaline üks eestlane – Hongkongi ülikooli ajakirjandustudeng Teele Rebane.

Pühapäeva keskpäeval Hongkongi polütehnilise ülikooli juures Rebasega kohtudes tabab meid šokk. Ta juhatab meid linnakusse, kus valitseb anarhia: sissepääsude juures seisavad musta riietatud noored, kes lubavad läbi vaid omasid. Siin on lahingubaas. «See seal on mu kursakaaslane,» näitab Rebane noormehele, kel käes Molotovi kokteil.

Ülikoolist sai sõjaväebaas

Paneme gaasimaskid ja kiivrid pähe, kollase pressivesti selga ja jalutame karjete poole. Vastu kõndivatel noortel on silmad märjad: järjest kantakse viga saanuid tagalasse. Järsku saame ka ise politseijõudu tunda: ülikooli terrassile jõudes lendab näkku sinine löga ja hingamisteid šokeerib gaas.

Taandun, jooksen ja pühin pisaraid. Mulle tõttavad appi meedikud, kes puhastavad silmad pipragaasist. «Ära pühi kätega! Las meedikud puhastavad veega,» ütleb Rebane ja hoiatab, et Hiinas toodetud gaas on palju tugevam kui Euroopas kasutatav.

Protestijad vastavad politseirünnakule, tekitades ülikooli kõrval suure tulemöllu: käiku lähevad Molotovi kokteilid, iseehitatud katapultidega saadetakse politsei poole kive, silma paistavad ülikooli spordikeskusest võetud vibudega tudengid.

Raamatukogust on saanud võitlejate meediabaas, kust jälgitakse otseülekandes rindel toimuvat, klassiruumidest kümneid haavatuid täis laatsaretid või tuhandete Molotovi kokteilide laod. Söökla on ikka söökla, kuid seal ei osuta teenust tavapärane ettevõte, vaid kümnetele tuhandetele võitlejatele ja pressiinimestele kokkavad tudengid.

Kuigi protestijatel pole juhtimissüsteemi ega liidrit, toimib kõik kui kellavärk, kus tudengid panustavad oma eriala ja oskuste järgi. «Majandusinimesed otsivad sponsoreid, insenerid ehitavad katapulte, meditsiinitudengid pakuvad arstiabi, keemikud ehitavad võitlusvahendeid,» selgitab Rebane.

Tuhanded tudengid toimivad ühtse löögirusikana ja mulle on täiesti arusaamatu, kuidas nad endale niivõrd kiiresti masinavärgis koha leiavad. Inimketi moodustamine Molotovide rindele saatmiseks käib kui sõrmenipsust.

Võitlevad tuleviku nimel

Kuigi protestijaid ja meeleavaldajaid on Hongkongis miljoneid, osalevad aktiivses lahingutegevuses eelkõige üliõpilased. Teismeohtu tudengid võitlevad, maskid ees. «Võimud vaatavad kaameratest, kes on nende vastu. Nad kardavad arreteerimist ja vanglat,» ütleb Rebane.

Need on noored, kel pole töökoha kaotamise ohtu või hirmu, et nende lapsed peavad ema või isata kasvama. Samas on neil kaotada kõige enam: nad tunnevad, et kui praegu demokraatlike õiguste eest ei võitle, siis on tulevik tume.

Kuna rahvast on ülikooli lähedusse tulnud juurde, läheb võitlus edasi ülikooliesisel ristmikul, mis on täis pisikesi tellistest tehtud Stonehenge’i moodi kujusid – selleks et peale tungivaid politseinikke komistama sundida ja aega võita.

Tundub imelik ja mõttetu, kuid ometi komistan minagi pidevalt. Ka politseinikud toovad ülikooli juurde lisajõude ning algab tundidepikkune tulevahetus, mis kujuneb üheks kõige jõhkramaks lahinguks, mis viie kuu pikkuse konflikti käigus Hongkongis toimunud.

Protestijate viis nõudmist Väljasaatmisseadusest loobumine.

Sõnavõtu, millega tembeldati meeleavaldused mässuks, tagasivõtmine.

Arreteeritud protestijate vabastamine.

Sõltumatu komisjoni loomine, mis uuriks kohaliku politsei tegevust ja jõu kasutamist meeleavalduste mahasurumisel.

Hongkongi parlamendi ja peaministri valimisel üldise valimisõiguse kehtestamine.

Politsei lubamatud võtted

Ka meie kardame politseinikke, sest millegipärast suunavad nad kahurist mürgist keemiat esimesena sadade ajakirjanike pihta. Postimehe videooperaatori Erik Tikani kotile kukkunud pisargaasi granaat põletab laavakuulina sinna sisse augu.

Selgub, et Hongkongi politsei on asunud kasutama Hiinast ostetud granaate, mis põlevad kuumemal temperatuuril kui Euroopas kasutatavad ning on mürgised. Protestijad nimetavad seda keemiarünnakuks, sest nende tellitud uuringute järgi sisaldavad need pikaaegseid tervise kahjustusi põhjustavaid aineid. Hongkongi võimud ei kinnita seda.

«Aga mõnel siin kaua viibinud ajakirjanikul on juba kopsuprobleeme,» ütleb Rebane. Tema on sealset olukorda jälginud alates kevadest. «Ma ei saa lahkuda, sest minu enda sõbrad ju võitlevad. Ja kui keegi seda politsei vägivalda ei kajasta, siis... Maailm peab sellest kuulma,» ütleb ta. Ajakirjanikuhingega õbluke Teele on ainuke eestlane, kes lööb hongkonglaste võitluses aktiivselt kaasa.

Hongkongi politsei on rahutustes vältinud mittesurmavate relvade kasutamise eeskirju. Pisargaas on seaduste järgi mõeldud rahva laiali ajamiseks, kuid ometi suunatakse seda otse protestijatele pihta ja ka selja tagant.

Protestijad räägivad politseinike vägivallast, pisarad silmas: nende sõnul pekstakse arreteerituid kumminuiadega ja on teada lugusid, kuidas arreteeritud tüdrukuid on grupiviisiliselt vägistatud. Lisaks usuvad nad, et politseinikud mätsivad mundrimeeste sooritatud tapmisi kinni, nimetades neid enesetappudeks.

Lahingu pööre saabub õhtuhämaruses, kui politseinikud ründavad protestijaid selja tagant tänava teisest otsast. Pikast päevast väsinud võitlejad taanduvad ülikooli, rahvast jääb üha vähemaks. Läheme sööklasse keha kosutama, meile pakutakse riisi, salatit, jääteed, kana – ei tea, kas asi on näljas, aga see maitseb mitu korda paremini kui Moskva lennujaama 15-eurone burger.

Järsku on kuulda võiduhuilgeid: kellelgi õnnestus politseiauto põlema saada. See ei rõõmusta kõiki, sest suurimad erimeelsused protestijate hulgas on just vägivalla kasutamise määra pärast. Edasi läheb protestijatel kõik allamäge. Selgub, et veel kümmekond tudengit on arreteeritud ja politsei on kogu ülikooli ümber piiranud.

Protestijad on teinud tänavatele tuhandeid Stonehenge’i moodi kujusid – selleks et peale tungivaid politseinikke komistama sundida ja aega võita. FOTO: Erik Tikan

Märulipolitseile sülle

Kõik väljapääsud on blokeeritud, nende juures käib kõva madistamine ning meil tekib probleem, kuidas Eesti tudeng ülikoolist välja saada. «Mul on homme tööpäev, ma tahan ikka koju saada,» ütleb ta veel teadmata, et tööle jõudmisest saab sel õhtul kõige väiksem probleem. Pulkadega kausist viimaseid riisiteri noppides kuuleme uudist, et politseinikud ähvardavad peagi ülikooli jõuga sisse marssida. Järgneb vaikus.

On selge, et kui politsei tungib päriselt sisse, läheb veresaunaks: protestijad hakkavad kindlasti Molotovidega vastu ja ainus lahendus oleks politseil nad maha lasta. Otsime paaniliselt väljapääsu.

Palume abi välismaa fotograafidelt, kes kinnitavad, et väljapääsu ülikoolist enam pole. Seisame teiste pressiinimestega päeval võitlustandriks olnud ristmikul ning võtame korraks aja maha. Otsustame minna pimedasse nurka kõrgete puudega piiritletud aia juurde põit tühjendama, kui järsku kõlab puude tagant röögatus.

Need on Hiina sõdurid, kes valvavad ümbrust. Meiega ühineb kohalik tuntud ajakirjanik, kes ütleb, et sai just oma allikalt kinnituse, et politseile on antud käsk arreteerida kõik ülikoolis viibijad. See teade tegi otsustamise lihtsamaks: Hiina vanglasse me minna ei kavatse. Jalutame, käed üleval, üksteise taga mööda teed otse relvastatud politseinike poole, oleme vagusi ja alandlikud. Kas meid arreteeritakse? Kas meie varustus konfiskeeritakse? Või võetakse ainult mälukaardid? Loodame, et alla andes saame vabadusse.

Vagusi äärekivil reas istudes näeme, kuidas teisi ennast üles andnud ajakirjanikke otsitakse läbi, võetakse varustus ja viiakse seejärel politseiautodega paari­kümne kaupa minema. «Estonia?» küsib politseinik, kui piidleb meie dokumente, samal ajal filmib politseitöötaja iga meie liigutust. Umbes kümne minuti pärast kästakse meil püsti tõusta. Meid viiakse politseiautode poole, antakse dokumendid tagasi ja öeldakse head aega. Oleme vabad.

Läks hästi, otsustame koju minna, kuid ees kõlavad taas karjed ja juba tuttavaks saanud paugud. Need on kümned tuhanded hongkonglased, vanemad ja nooremad, poisid ja tüdrukud, kes võitlevad kogu hingest ja täiest südamest politsei vastu, et ülikooli pääseda. «We want to save them,» (tahame neid päästa – toim) ütleb üks kahekümnendates noormees, Molotovi kokteil käes, uue rinde tulipunktis.

Hommikul ööseks ülikooli jäänud välisajakirjanikke kohates kuuleme, et ülikool pole veel langenud. «Seal lastakse päris relvadest, toit ja varud on neil otsakorral ja palju neid enam seal pole. Täiesti pöörane... Nad ei pea enam kaua vastu,» tõdeb hongkonglaste katsumusest raamatut kirjutav ameeriklane. Põgenetakse kanalisatsiooni kaudu. Kuid veel neljapäeval oli osa tudengeid ikka veel ülikoolis politseile vastupanu osutamas. Nemad on päriselt demokraatia nimel valmis surema.