Kohus mõistis mehele gaasi näkku lasknud ja ta metsa jätnud korrakaitsjad tingimisi vangi

Sündmused said alguses 2017. aasta 4. aprilli õhtul Jõhvis Coopi kaupluses, kus politseinikud pidasid kinni 26-aastase alkoholijoobes Allani. Noormehele tehti ka narkootikumide kiirtest, mis tuvastas et ta oli suitsetanud kanepit.

Kohtuotsus pole jõustunud ning seda on õigus edasi kaevata seitsme päeva jooksul. Viru ringkonnaprokuratuur ei ole veel otsustanud, kas kaebab otsuse edasi. «Tänane kohtuotsus on süüdimõistev, kuid karistus erineb mõnevõrra sellest, mida taotles prokuratuur. Otsustame edasikaebamise pärast kohtuotsuse motiividega tutvumist. Prokuratuur on rahul sellega, et isikud tunnistati süüdi neile ette heidetud kuritegu. Politseiteenistuses ei saa töötada inimesed, kes ei järgi seaduse piire ning astuvad nendest üle,» ütles Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Mari Luuk.