Õigusteadlane minister Järvikust: kõige lihtsam seletus on ebakompetentsus

Saates «Otse Postimehest» sõnas õigusteadlane Jüri Saar, et alati tasub jääda kõige lihtsama võimaliku seletuse juurde. «Kõige lihtsam võimalik seletus on ebakompetentsus. Lihtsalt inimene on sattunud piisavalt kõrgele positsioonile, kus igasuguseid tuuli ja mõjusid on väga-väga palju. Ja nii on, ega siis minister olla ei olegi lihtne. Ei olegi väga lihtne endale meeskonda kokku panna. Samal ajal ollakse ju pidevalt ka poliitilise surve all. See amet ongi raske. Keegi pole öelnudki, et see on kerge amet.»