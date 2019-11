«Alustame puhtalt lehelt»: Haabneeme kooli hoolekogu esimees selgitab konflikti vallaga

Haabneeme kooli hoolekogu esimees Antoon van Rens ütles, et otseselt polnud Viimsi vallavalitsusega kokkulepet, et abivallavanem Georg Aher, kelle haldusalasse kuulub kool, peaks ametist taanduma. «Me (koolipere ja vallavalitsus- toim.) leppisime kokku, et alustame puhtalt lehelt ning kõik osapooled annavad endast parima, et taastada häid suhteid ja usaldust,» lausus van Rens.

Viimsi vallavalitsus ütles teisipäeval erakorraliselt üles Haabneeme kooli juhi Sirje Toomla töölepingu, põhjendades seda koolis aset leidnud süsteemsete väärkohtlemise juhtumitega. Kogu Haabneeme koolipere leidis toona, et see on valla kius, kuna direktor leidis lahenduse väärkohtlemise juhtumile. Kolmapäeval said vald ja koolipere kokku ning neljapäeval taastas vallavanem Laine Randjärv töölepingu direktor Sirje Toomlaga.

«Vald on Sirje Toomla suhtes käitunud ebaõiglaselt ja eriti veel kiirustades,» ütles van Rens ja lisas, et kooli poolt saadetud dokumendid, milles olid vallandatud vägivaldse õpetaja kohta faktid lisatud, oli vald teisiti mõistnud. Van Rens ütles, et vald oleks toona võinud koolil täpsustusi küsida. Sellest tekkis ka arusaamatus. «Kui arusaamatus on tekkinud, siis tuleks koos maha istuda ja arutada. Parandame oma vead ära ning liigume edasi,» selgitas ta. «Järgmisel päeval näeme aga raadios või lehes midagi muud.»

Vald näitas pigem ignorantsust kooli probleemide suhtes

Haabneeme koolis õpib üle 660 õpilase, kuid kool on ehitatud 504 õpilasele, siis direktor ja koolipere on soovinud vallalt saada lisa ruume ning vallaga hakati teemat arutama. «Kogu suhtlus läks ka läbi Georg Aheri ja sealt ei tulnud meile mingit vastust,» lausus hoolekogu esimees. Ühel hetkel hakkas kool ise lahendusi otsima, mida oli kaks: vana raamatukogumaja ja klassimoodulid. Valla pakutud Viimsi muusikakool ei sobinud, kuna see asub koolimajast endast liiga kaugel ja toitlustust on keeruline sinna viia või, et lapsed peaksid pika maa maha kõndima, et siis lõunat saada. Raamatukogus said nad ruume vaadata, sellega aitas neid hoopis teine abivallavanem, kuid sealses konstruktsioonis on viga sees. «Kuna meile ei tulnud aktiivset vastukaja, siis viimase valiku puhul võtsime ise pakkumised,» selgitas van Rens klassimoodulite ettepanekut vallale. Koos pakkumistega saatsid nad klassimoodulite võimaluse valda. Küsimusele, kas nii läks kiiremini, vastas hoolekogu esimees, et ei läinud.

Inimesed tõstsid valla ignorantsuse pärast sotsiaalmeedias kisa. «Ütleme nii, et toimunud koosolekud on suuresti saanud meie initsiatiivil,» selgitas van Rens.

Laine Randjärv pakkus pärast sotsiaalmeedia kisa välja kuupäeva, millal nad siis ka kohtusid. Antoon van Rens selgitas, et vald pakkus siis välja ruumipuuduse lahenduseks välja muusikakooli, koolipere selgitas vallavanemale, miks see ei sobi. «Siis ta heitis meile ette, et miks me ei ole tegelenud valla ettepanekuga,» ütles van Rens ja lisas, et Randjärv väitis ka koosolekul, et vald on pakkunud kolme varianti, milleks olid muusikakool, raamatukogu ja Kaluri tee 5 maja.

Kohe pärast öeldut parandas Randjärv, et raamatukogu variant ei sobi. «Haridusameti juhataja ütles, et Kaluri tee 5 varianti pole kunagi edasi saadetud,» rääkis hoolekogu esimees

Nüüdseks on küll volikogu moodulite variandi heaks kiitnud, siis see saab valmis heal juhul kevadeks, ent võimalik, et veereb järgmise aasta sügisesse.

Kuigi Viimsi vallavanem Laine Randjärv on selgitanud viimastel päevadel, et Haabneeme kooli juhi töölepingu ülesütlemine ja kooli ruumipuudus pole omavahel seotud, siis van Rensi sõnul ei oma see üldse tähtsust, kuna mõlemal teemal on vald käitunud mitte nii nagu võiks oodata.