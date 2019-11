Jüri Ratas: olukord on väga keeruline

«Aga minu eesmärk on tagada töörahu,» hoidis Ratas ajakirjanike küsimuste laviini alla sattudes endale omast joont. Asi on selles, et Jüri Ratas ütles Järviku skandaali puhkedes, et kui riigisekretäri raport kinnitab ajakirjanduses tõstatatud kahtlusi, siis Järvik ministrina jätkata ei saa. Täna ei osanud ta ajakirjanikele öelda, kas, kuidas ja millal Järvik ametist lahkub.