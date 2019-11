Politsei tabas jalakäija alla ajanud ja sündmuskohalt põgenenud autojuhi

BMW roolis oli 70-aastane kaine mees, kellel on kehtiv juhtimisõigus. Politseinikud pidasid ta 48 tunniks kinni.

«Sõltumata asjaoludest, miks liiklusõnnetus juhtus, ei tohi sündmuskohalt lahkuda, kannatanule abi välja kutsumata,» sõnas Kosk. «Kuna see juht jättis abitus seisundis inimese maha, on meil alus arvata, et mees võib menetlusest kõrvale hoiduda. Sellepärast pidasime ta kinni ja toimetasime politseijaoskonda.»