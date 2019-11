Paldiski elanikud kogusid mere äärde pääsemise nimel ligi 700 allkirja

Pöördumises on kirjas, et Paldiski jaamahoone ja mere vaheline ala peab jääma linnaelanikele avatuks. Linnulennult on näha, et ka praegu ei pääse jaamahoone juurest mere äärde, kui kaubarong ees on. Mereäärse osa on ostnud Paldiski Sadamate AS, et sinna kai rajada. Elanikud on kindlad, et peagi eraldab neid mererannast tara, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Juulikuus tuli teade, et see rand on müüdud sadamale. Ja see ongi muutus. Muidu oli ta ikkagi valla oma. Ja kuna sadam on siiamaani kõigele sellele, mis on tema oma, pannud okastraadiga aiad ette või müürid, siis see ajendas mind otsima kedagi, kes toetaks, et seda merd kinni ei pandaks,» rääkis pöördumise algataja Urve Purga ERR-ile ning lisas, et allkirju koguda oli raske. «Osad inimesed on sõltuvad sadamast ja osadel on psüühiliselt niimoodi, et nad ei usu enam.»

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat võttis laupäeval pöördumise 667 allkirjaga Paldiskis vastu.

«Planeering antud alale on kehtestatud 2012. aastal. Kahju, et siis, kui toimusid avalikud arutelud, kogukond ei olnud nii aktiivne kui täna, et sellesse protsessi sekkuda,» kommenteeris Saat.

Vallavanem lubab siiski kõik osapooled - omavalitsuse, Paldiski Sadamad ja Eesti Raudtee – veel lõppeval aastal laua taha kutsuda kompromisse otsima.