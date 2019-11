Jüri Ratas usub, et Kaja Kallas kahetseb öeldut

Kuulaja küsis, kas peaministrit liigutas Kaja Kallase öeldu, et Jüri Ratas peaministrina müüks Eesti maha esimesel võimalusel.

Ratas vastas, et see liigutas teda küll. «See liigutas selles suunas, et põhimõtteliselt maha müüma on riiki reetma,» lausus peaminister. «Ta on öelnud, et kui Mart Järvik (EKRE) ei jätka, siis on ta nõus vabandama. Sellest võrdlusest on mul raske aru saada, et miks ta peab Järviku seljataha minema,» sõnas Ratas.

Ratase sõnul tähendab Eesti mahamüümise süüdistus sisuliselt oma riigi reetmist, mis on üks suuremaid kuritegusid, mida üks inimene saab toime panna. «Natukene tundes Kaja Kallast, siis ma olen kindel, et kui ta saaks aega tagasi keerata, siis vaevalt ta neid sõnu enam uuesti ütleks,» vastas peaminister.

Rataselt uuriti ka Mary Krossi juhtumi kohta, et kuidas on võimalik öelda, et puudub avalik huvi. «Kui te küsite Mary Krossi juhtumi kohta, siis ma ütlen teile oma isikliku arvamuse,» lausus peaminister ja lisas, et ei kiida heaks seda, et Kross jätkas politsei süüdistamisega isegi pärast seda, kui kohus lõpetas kriminaalasja oportuniteediga.